Il Segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sistematicamente ignorato negli anni le “prove sul coinvolgimento dell’Unrwa nell’ incitamento al terrorismo”. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dello stato d'Israele presso l'Onu, Gilad Erdan, su X in merito alla questione dei 12 dipendenti dell'agenzia delle Nazioni Unite, accusati di un loro presunto coinvolgimento nell'attacco del 7 ottobre lanciato dai miliziani del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele.

“Il segretario generale dell’Onu ha dimostrato ancora una volta che per lui la sicurezza dei cittadini israeliani non è realmente importante”, - ha scritto ancora Erdan saggiungendo che “Ogni paese che continua a finanziare l’Unrwa prima di un’indagine approfondita sull’organizzazione dovrebbe sapere che il suo denaro potrebbe essere utilizzato per il terrorismo, e che gli aiuti che verranno trasferiti all’Unrwa potrebbero raggiungere i terroristi di Hamas invece che la popolazione di Gaza”.

“Chiedo a tutti gli Stati donatori di sospendere il loro sostegno e di chiedere un’indagine approfondita che indagherà sul coinvolgimento di tutti i dipendenti”, ha poi concluso il diplomatico israeliano.