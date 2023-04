“Il rilancio economico, occupazionale e sociale di Piombino passa soprattutto dagli sviluppi della vertenza Jsw. Per questi motivi, di concerto con le stesse associazioni sindacali, abbiamo scritto al Ministro Urso chiedendo di poter essere presenti all’incontro, che avrà luogo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 27 aprile, tra governo e parti sociali”: è quanto riporta una nota congiunta dei parlamentari Pd Marco Simiani, Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Marco Furfaro, Christian Di Sanzo, Laura Boldrini, Federico Gianassi, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli.

“L’azienda ha ricevuto negli ultimi mesi 1,4 miliardi euro di commesse pubbliche senza aver rispettato gli accordi assunti con gli enti territoriali e senza aver presentato il piano industriale di rilancio del sito produttivo di Piombino. La convocazione dei sindacati, che avevamo peraltro richiesto ufficialmente da tempo con atti di sindacato ispettivo depositati alle Camere, rappresenta un passaggio indispensabile per coinvolgere pienamente i lavoratori sugli sviluppi occupazionali degli accordi di programma tra azienda, governo ed enti territoriali. Chiediamo quindi, come deputati e senatori eletti in Toscana, di poter essere presenti all’incontro, al fine di poter garantire al Parlamento la sua piena funzione di controllo e monitoraggio nei confronti dell'operato del governo”.