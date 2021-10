“Non è normale che su tre ministri il Pd scelga tre uomini, non è normale. Dobbiamo fare una rivoluzione culturale, mi rifiuto di partecipare a qualunque evento, iniziativa, consiglio di amministrazione che non sia inclusivo delle donne”. Così la giornalista Rula Jebreal, parlando alla scuola under 30 “Futura”, ideata dal presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, durante la sua lezione su "Parità: il diritto di scegliere".