IV: SABATO IN TRENTINO LA LEOPOLDINA “PENSÌERO RIFORMISTA" CON AZIONE

“ Siamo a un tornante della storia. Un momento in cui le scelte che per lungo tempo abbiamo considerato certezze vengono messe in discussione. In momenti così è basilare fermarsi a riflettere, capire e trovare nuove soluzioni. Per questo sabato in Trentino apriamo lo spazio di riflessione “PenSÌero Riformista”, così la Senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti Coordinatrice di Italia Viva Trentino Alto Adige che ha organizzato quella che è stata ribattezzata, per il format a tavoli tematici, “la Leopoldina” del Trentino, e si terrà sabato 9 aprile alle ore 10,30 , presso il Palazzo de Probizer a Isera, in provincia di Trento.

“Saranno con me i colleghi di Italia Viva Raffaella Paita, Silvia Fregolent, Massimo Ungaro e la Senatrice di Azione Barbara Masini oltre ad esperti e accademici. Insieme a loro ci metteremo intorno ad alcuni tavoli tematici per discutere di agenda della sostenibilità, di interconnessioni ed infrastrutture, di inclusione ed ovviamente della questione geopolitica. Un momento di riflessione e dialogo con la consueta voglia di promuovere le idee che fanno bene al Paese”, conclude Conzatti.