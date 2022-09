“Domani, lunedì 12 settembre Matteo Renzi sarà a Varese, Como e Lecco in una giornata di ascolto e confronto con il tessuto sociale, economico e produttivo di un territorio da sempre caratterizzato da un vivace e costruttivo dialogo tra imprese, terzo settore e mondo della formazione. Alle 12,30 il leader di IV incontrerà la stampa all’ingresso dell’azienda Nau! (Via Mazzucchelli 7, Castiglione Olona) cui seguirà una visita allo stabilimento insieme a imprenditori e professionisti del territorio.

Il secondo appuntamento è previsto a Como, alle ore 15.15 per un punto stampa (via El Alamein, 11,c), e di seguito Renzi sarà in visita alla Fondazione Cometa per un confronto sulle prospettive del terzo settore e dell’economia sociale nella risposta ai bisogni e nella generazione di valore nelle nostre comunità.

Alle 18 a Lecco il leader di IV incontrerà i cittadini e la stampa in un evento pubblico presso la sala della Provincia (sala don Ticozzi, via Giuseppe Ongania, 4)”, così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.