Ieri si è svolto da remoto un incontro tra i gruppi direttivi di Italia Viva e del Partito Liberale Italiano. Il confronto su temi di estrema attualità quali la necessità di una riforma della giustizia, l’urgenza di misure che sostengano la libera iniziativa d’impresa e il rilancio dell’economia italiana attraverso gli investimenti privati, l’mprorogabile bisogno di un’Europa federale più forte, ha confermato la profonda convergenza ideale tra le due forze politiche.

Nella piena condivisione del percorso innescato da IV che ha portato alla nascita del nuovo governo, è emerso con chiarezza il plauso al cambio di passo impresso dal presidente Draghi a cui va dato il pieno appoggio.

In uno scenario politico scosso ma in cui è ancora forte la presenza di populismo e sovranismo, IV e PLI intendono farsi promotori di uno spazio liberale, democratico, riformatore e moderno che sia punto di riferimento per le tante e i tanti italiani che cercano una politica coraggiosa ma seria. Con apertura e interesse verso altre iniziative in corso, guardando all’esperienza del collettore in campo europeo Renew Europe e con un primo orizzonte delle importanti elezioni amministrative di ottobre, inizia un cammino aperto con destinazione chiara. Forti del valore delle esperienze del passato e cocciutamente impegnati nella costruzione di una società fertile alla crescita delle nuove generazioni, IV e PLI accendono la scintilla di un motore da alimentare insieme.

