La Presidente nazionale di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, parteciperà domani, 4 marzo, all’Assemblea Provinciale di Italia Viva Bari che si terrà a partire dalle 17.30 negli spazi dell’Officina degli Esordi, via Francesco Crispi.

Tra i temi in discussione, le prospettive di sviluppo di Italia Viva in Terra di Bari e la necessità di politiche riformiste per la Puglia.

L’Assemblea sarà aperta dagli interventi dei coordinatori provinciali Anna Maria Gentile e Nicola Lagreca.