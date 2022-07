In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in merito allo Ius Scholae, la deputata di Forza Italia Renata Polverini annuncia: "Voterò a favore è la mia battaglia".

"Con FdI - dice la Polverini - credo che si possa tentare ancora un dialogo. E voglio dire a Matteo Salvini: tutta la sensibilità che hai mostrato nei confronti del Santo Padre, mostrala anche adesso. Chiamare ancora stranieri dei ragazzini della seconda o terza generazione che ormai parlano il dialetto bresciano, romano, bergamasco come i nostri figli, è anacronistico. Lo dice anche la Cei".

"Ci vorrebbe - prosegue - uno sforzo anche del centrosinistra per aderire alla mia proposta di riconoscere la cittadinanza dopo il ciclo scolastico di 8 anni, non di 5. Così saremmo tutti più forti e riusciremmo a farla passare sia alla Camera che al Senato, altrimenti finisce come nella scorsa legislatura, quando a Palazzo Madama si arenò".