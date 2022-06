Valeria Fedeli, senatrice del Pd, è intervenuta su Cusano Italia Tv, commentando le critiche di FDI allo Ius scholae. “Io vorrei che Giorgia Meloni guardasse in faccia le bambine e i bambini che immagino frequentino la stessa scuola dell’infanzia di sua figlia, perché cresceranno con anche sua figlia- ha affermato Fedeli- Non capisco perché debba dire che è ideologico il fatto che loro siano qui e abbiano questo diritto, avendo fatto un certo percorso. Non esiste dire che è ideologico. A questo punto secondo me, lo voglio dire chiaro, Giorgia Meloni è razzista perché sta discriminando per ragioni di etnia e questo è inaccettabile, non è giusto. Non puoi dire che è una misura ideologica che non si deve fare, perché stai dicendo a queste bambine e a questi bambini: tu non puoi esistere perché non hai gli stessi diritti degli altri”.