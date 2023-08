"Già il viaggio in Albania non era stata una grandissima idea, vista l’efficace concorrenza turistica che sta facendo al nostro Paese, ma si tratta di una terra amica dell’Italia e va bene così. Invece questa storia è vergognosa. Non si paga il conto della cena di un gruppo di ladruncoli. E non si fa pagare agli italiani, anche a quelli che al ristorante non vanno perché non se lo possono permettere. Non si saldano i debiti dei disonesti con i soldi degli onesti. Semmai si collabora per individuare i responsabili.

Dove è finito il principio della legalità sbandierato per anni da Fratelli d’Italia? E se Meloni rimborserà l’ambasciata con i suoi “fondi personali” non cambia molto. In una visione liberale e rispettosa dello stato di diritto, chi sbaglia paga. Anche perché non si tratta un ambasciatore come un cameriere, ordinandogli di andare a pagare il conto come farebbe una novella Maria Antonietta. Cara Meloni, non ti confondere: non sei una sovrana, sei solo una sovranista". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, esponente di Italia Viva e consigliere regionale del Lazio.