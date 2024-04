“Il riconoscimento di Italian Political Awards che mi ha premiato per la comunicazione interattiva è un orgoglio per me. Significa aver colto l’essenza dell’informazione: incuriosire i cittadini, trasmettere loro un contenuto chiaro e semplice. Non è facile raccontare la nostra attività in aula e soprattutto in commissione: è un processo lungo, spesso complesso, a volte difficile da far comprendere. Credo che rendere partecipi i cittadini che in noi hanno riposto la loro fiducia, avvicinandoli alla politica e favorendo quel senso di partecipazione alla vita delle istituzioni che da sempre ci contraddistingue, è una priorità e un obiettivo che continuerò a perseguire anche per il futuro. Un ringraziamento al presidente di Italian Politics Giuseppe De Lucia e a tutta l’associazione, per aver promosso un’iniziativa che valorizza le politiche pubbliche del Parlamento”.

Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele, insignito del Premio Italian Political Awards per la ‘Comunicazione Maggioranza - Interattività’.