"Senza giri di parole: ho presentato la mia candidatura per il congresso regionale di Italia Viva Toscana. In questi anni di coordinatore regionale ho avuto l’onore di conoscere i nostri territori, i nostri iscritti, le idee e l’entusiasmo che la nostra comunità ha sempre saputo mettere in ogni sfida. Sono orgoglioso di aver percorso in questi anni questa strada a fianco di tante persone straordinarie, appassionate di politica, con le quali abbiamo saputo affrontare i momenti più belli e anche quelli più difficili, sempre a testa alta. Senza mai fare un passo indietro.

Ora che con il congresso del 15 ottobre, che faremo a tutti i livelli, Italia Viva rilancia la propria azione in un grande momento di confronto e democrazia, sento la responsabilità e l’entusiasmo di metterci la faccia. Di nuovo e più di prima. Nell’orizzonte più prossimo abbiamo la scadenza delle europee con il progetto del Centro da costruire e far affermare, oltre alle sfide delle nostre città che andranno al voto.

Vogliamo continuare ad affermare l’idea di una politica che non si occupi esclusivamente della propria sopravvivenza, una politica capace di reagire alla banalità e all’incapacità pericolosa di populismi e sovranismi. Una politica che faccia della competenza il proprio carattere distintivo, e delle idee la propria forza per andare avanti. Non ci arrenderemo, non ci rassegneremo. Perché siamo fatti così. E per questo voglio esserci con tutto me stesso.

Vivo questa candidatura non con la bramosia di una conferma, ma con la voglia e l’entusiasmo della prima volta, di chi inizia una nuova avventura. Che sarò felice di portare avanti insieme a voi. Se mi darete l’onore di farlo". Lo afferma Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva.