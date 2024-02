I rapporti tra Italia e Uzbekistan stanno attraversando una fase di consolidamento significativo, soprattutto dopo l'elevazione delle relazioni diplomatiche al rango di partenariato strategico lo scorso anno e gli scambi di visite tra i capi di Stato, Sergio Mattarella e Shavkat Mirziyoyev. Nelle relazioni tra Roma e Tashkent vi sono ancora ampi margini di crescita, specialmente nei settori economico e culturale. E' quanto emerso da un convegno organizzato oggi presso la Camera dei deputati dall'Istituto Vision & Global Trends.

Una delegazione uzbeca, composta dalla senatrice Malika Kadirkhanova, dal viceministro della Giustizia Muzraf Ikramov e dal presidente dell'organizzazione non governativa Yuksalish ("Sorgere") Bobur Bekmurodov, ha partecipato all'evento. Il deputato Ettore Rosato, membro della commissione Affari esteri e comunitari e segretario del Copasir, ha osservato che l'Uzbekistan sta attraversando "un percorso importante di rinnovamento delle istituzioni" e ha indicato che, nonostante dati di cooperazione positivi, esiste ancora "tanto margine di crescita". Rosato ha dichiarato l'obiettivo di posizionare l'Italia tra i primi dieci partner dell'Uzbekistan. Nel 2023, l'interscambio commerciale è cresciuto del 30%, raggiungendo i 500 milioni di dollari. Nel corso dello scorso anno, sono stati conclusi 16 accordi interministeriali e avviati progetti d'investimento per un valore di 9 miliardi di euro.

L'Uzbekistan sta vivendo una fase di notevole crescita, con un aumento del 6% del prodotto interno lordo e un processo in atto di liberalizzazione dell'economia. Secondo il deputato Fabrizio Benzoni, presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Asia centrale, "si può fare molto di più". Ha evidenziato che i numeri riflettono la crescita sia economica che culturale del paese. La liberalizzazione del mercato uzbeco rappresenta un'opportunità significativa per le aziende italiane, ma Benzoni ritiene che i rapporti possano essere potenziati anche attraverso scambi accademici e flussi turistici. Ha annunciato l'organizzazione di nuove visite bilaterali nel corso dell'anno per promuovere ulteriormente questi legami.

Il senatore Marco Scurria, segretario della commissione per le Politiche dell'Unione europea, ha sottolineato che la storia spesso anticipa la volontà degli uomini e che la guerra in Ucraina ha accelerato i rapporti tra Italia e Uzbekistan. Ha dichiarato che l'incontro odierno non è solo rituale, ma rappresenta una reale volontà da parte di entrambi i paesi di avviare un percorso non solo di scambi e opportunità, ma di amicizia vera.