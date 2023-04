“La conferenza per la ricostruzione Italia-Ucraina del prossimo 26 aprile organizzata d Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sarà un momento importante per ribadire la solidarietà del nostro paese nei confronti dell’Ucraina aggredita dalla Russia e per impegnarsi in iniziative concrete di ricostruzione.

Il governo finora non ha invitato le decine di ONG impegnate dai primi giorni della guerra in Ucraina in tantissime iniziative di solidarietà e gemellaggi dal basso. Per ricostruire c’è bisogno anche del patrimonio di solidarietà e cooperazione, esperienze di cui il mondo delle ONG, del volontariato e della società civile è ricco”. Lo dichiara la deputata democratica Lia Quartapelle, vice presidente della commissione Esteri.