"La procedura di infrazione per deficit nei confronti dell'Italia non è una notizia, era ampiamente prevista, lo avevamo detto già un anno fa. D'altronde con il boom di deficit indotto dalle misure eccezionali non potevamo certo pensare di stare sotto il 3%. Abbiamo un percorso avviato dall'inizio del governo di responsabilità e di finanza pubblica sostenibile apprezzata dai mercati e dalle istituzioni Ue.

Andremo avanti così". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, commentando la notizia, diffusa da Bloomberg, della procedura di infrazione chiesta dall'Ue nei confronti di Italia e Francia per i loro deficit eccessivi.