Italia Liberale e Popolare appoggia senza alcun dubbio Eike Schmidt nella sua candidatura a Sindaco di Firenze per il centrodestra. "Schmidt", afferma Luca Radice, Vice Coordinatore Lib Pop Toscana, "rappresenta una candidatura credibile, seria e affidabile per dare finalmente un volto nuovo a Firenze dopo anni di cattiva amministrazione di centrosinistra". Oramai in Città degrado e criminalità sembrano incontrollabili, cantieri permanenti squarciano le vie fiorentine senza alcun riguardo per le esigenze dei cittadini e numerose altre problematiche aperte di cui evidentemente il centrosinistra, impegnato in giochi di palazzo, trascura l'importanza. Dopo una serie di scelte sbagliate e di inaccettabili sottovalutazioni, in questi anni Firenze è divenuta irriconoscibile e per questo crediamo sia venuto il momento finalmente di cambiare rotta. "Il centro sinistra", continua Radice,

"ha sottovalutato per tanto troppo tempo le istanze dei cittadini e i numerosi appelli al cambiamento, manifestando un atteggiamento di ostentata sicumera che oggi si ritorce contro a chi ha governato la città per circa 8 decenni senza soluzione di continuità". E' ora di cambiare! Eike Schmidt da questo punto di vista rappresenta non solo una novità importante dal punto di vista politico, ma finalmente una seria alternativa a un sistema che è destinato a crollare. "Buonsenso e concretezza", prosegue Radice, "sono la base delle idee del candidato sindaco di Firenze per il centrodestra, che finalmente rifugge ogni tipo di approccio ideologico per curarsi veramente dei bisogni dei cittadini fiorentini e Italia Liberale e Popolare apprezza senza dubbio questo metodo oltre che il merito delle proposte programmatiche che si vanno delineando in questi giorni". "C'è aria nuova a Firenze e un nuovo entusiasmo per Schmidt che dopo aver operato molto bene in qualità di Direttore degli Uffizi si appresta a questa importante avventura per la quale potrà contare su tutto l'appoggio di chi non si riconosce in un centro sinistra interessato solo a mantenere il pessimo status quo", così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare. "Italia Liberale e Popolare non farà mancare il suo sostegno al candidato Schmidt mettendo a disposizione idee e risorse per far tornare Firenze finalmente Magnifica”, conclude Radice