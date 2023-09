Tutto pronto a Siracusa e Piazza Armerina per ospitare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank Walter Steinmeier, che da domani, per due giorni, saranno in Sicilia per la premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi vincitori della seconda edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”.

La due giorni in terra siciliana sarà ricca di appuntamenti ed incontri bilaterali, a cominciare da domani quando i due Capi di Stato si ritroveranno al castello Maniace, gioiellò di epoca “federiciana” ad Ortigia, per un colloquio allegato alle delegazioni, cui seguirà un pranzo. Nel pomeriggio le delegazioni ed i due presidenti si sposteranno presso il teatro comunale dove avrà luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del prestigioso riconoscimento. Infine, in serata, i due presidenti assisteranno alla rappresentazione “Ulisse, l’ultima Odissea”, in scena al Famoso teatro Greco. La due giorni in Sicilia del presidente Mattarella si chiuderà invece a Catania dove, prima di far ritorno a Roma il 21 sera, il presidente visiterà la 3Sun Gigafactory di Enel, quella che sarà a partire dal 2024 la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici in Europa.