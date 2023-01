“Gli incontri del presidente Giorgia Meloni in Algeria, rappresentano un tassello importante sulla strada della indipendenza energetica dell’Italia. Il percorso intrapreso ci porterà nei prossimi mesi ad essere autonomi dal gas russo e, al contempo, diversificare i Paesi di approvvigionamento di gas e petrolio per evitare altre crisi energetiche come quella in corso e ulteriori sacrifici per famiglie e imprese”.

Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia - ECR, Nicola Procaccini, responsabile Ambiente ed Energia del partito.



“La missione diplomatica in Africa – continua Procaccini - è la prova di come l’esecutivo Meloni si muova concretamente secondo un programma strategico presente nelle linee programmatiche del nostro governo, in cui l’obiettivo dell’indipendenza energetica rientra in più ampio programma finalizzato a fare dell’Italia il più importante hub energetico europeo. Si tratta di dare seguito in modo concreto agli impegni presi con gli italiani e avere cura degli interessi della nostra nazione”.