“La Cei ha espresso un’opinione. Non mi sembrano soldi buttati in mare, poi ognuno ha la sua opinione. Sono soldi che vengono ben spesi, per affrontare la questione migratoria con un Paese che è candidato a far parte dell'Unione Europea. Oggi c'era Blinken lì”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale del partito, all’evento di presentazione delle liste di Forza Italia in Abruzzo, organizzato dal coordinatore nazionale della regione, Nazario Pagano, al Teatro Flaiano di Pescara.