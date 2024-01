"Il successo della conferenza con i capi di stato e di governo dei Paesi africani è il successo del governo italiano di centrodestra e del nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, in grado di far condividere i valori di Forza Italia e gli insegnamenti del presidente Silvio Berlusconi a tutti i nostri interlocutori. La conferenza di oggi rappresenta un nuovo modo di concepire i rapporti con il continente africano, un'altra conferma dell'efficacia e della concretezza della nuova politica estera del governo italiano. Il nostro obiettivo – a partire dal Piano Mattei – è quello di rafforzare la centralità del continente africano e creare le basi per un futuro di stabilità e crescita, condizioni che rappresenteranno un volano importante anche per l'Europa ed il resto del mondo".

Lo ha dichiarato l'On. Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d'Europa a margine della riunione dell'assemblea politica del Ppe in corso a Bruxelles.