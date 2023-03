"Un dirigente scolastico di Firenze concede a due studentesse marocchine uno spazio esclusivo in cui pregare per alcuni minuti per tutto il periodo del Ramadan. Nelle stesse ore un altro dirigente di una scuola in provincia di Modena vieta al parroco di poter svolgere a scuola la tradizionale benedizione di Pasqua. Viva quei docenti e quei dirigenti scolastici che sono la stragrande maggioranza dei lavoratori che nel silenzio fanno il loro dovere senza polemiche e, soprattutto, senza finire sui giornali, rispettando la tradizione cattolica del nostro Paese”.

Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione.