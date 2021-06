“Quando diciamo che la scuola e l'istruzione sono al centro delle preoccupazioni del Partito democratico, e della nostra azione parlamentare, non è retorica a buon mercato ma la stella polare che guida la nostra politica. La prossima settimana approda in Aula il testo unificato delle proposte di legge per la riorganizzazione del sistema di istruzione e la formazione tecnica superiore. E’ un altro tassello di quel mosaico che solo in queste ultime settimane ha già visto approvate dalla Camera le norme sul reclutamento per università e ricerca, e il disegno di legge sulle lauree abilitanti”.

Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera.

“Un provvedimento questo delle lauree abilitanti - prosegue l'esponente dem - che rappresenta un passo importante verso la semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. Non solo, rappresenta una risposta efficace alle accresciute esigenze sanitarie, culturali ed economiche, e permetterà ai giovani di accedere ad una preparazione più completa sotto il profilo tecnico-pratico”.

“L’occasione del PNRR non va sprecata - conclude Di Giorgi - investire e migliorare il mondo della formazione e dell'istruzione è il modo migliore per vincere le sfide che ci aspettano”.