"Gli ultimi dai Istat confermano l’allarme denatalità: l’anno scorso sono nati 404mila bambini, circa 35mila in meno del 2018. L’inverno demografico che affligge il nostro Paese non solo non accenna ad indietreggiare ma anzi, anche a causa della pandemia, continua la sua minacciosa avanzata. Migliori infrastrutture sociali, politiche per l’occupazione femminile e giovanile, per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, per il sostegno delle famiglie: sono gli strumenti per contrastare questo fenomeno. E il Pnrr li contiene e per questo serve realizzare con rapidità ed efficacia i progetti del Piano”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.