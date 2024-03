"Quasi sei milioni di persone in povertà assoluta e un aumento delle famiglie in difficoltà. Dall’Istat arriva una vera e propria doccia gelata alla propaganda di Giorgia Meloni e alla sua melonomics: un sistema simil-autarchico, chiuso alla concorrenza e alla libertà di iniziativa economica, totalmente schierato in favore della rendita di lobby e corporazioni, dai balneari ai tassisti, passando per gli agricoltori. A pagare il prezzo più alto sono, appunto, le famiglie italiane e le nuove generazioni. @Piu_Europa dice no a una politica economica fatta tutta in difesa degli interessi di qualcuno e a danno di tutti gli altri italiani". Lo scrive su X Riccardo Magi, segretario di Più Europa.

