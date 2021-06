"La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati in soggetti non vaccinati, che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino Sars-CoV-2 o che sono stati vaccinati con la prima dose o con il vaccino mono dose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino". Lo rileva l'ultimo aggiornamento del rapporto 'Epidemia Covid-19' dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato online.