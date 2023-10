"Questa è una voce di stampa, non abbiamo ancora nessuna notizia precisa in merito. Stiamo lavorando per quello: la nostra ambasciata a Tel Aviv, il nostro consolato a Gerusalemme, la nostra ambasciata al Cairo e la nostra Unità di crisi, tutti siamo fortemente impegnati per raggiungere l'obiettivo di liberare gli ostaggi con l'interlocuzione che continuiamo ad avere coi diversi Paesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando da Lussemburgo in merito alle notizie del Nyt sulla possibile liberazione da parte di Hamas di circa 50 cittadini con doppia nazionalità.