"Lancio un appello alle massime autorità Hezbollah affinché diano messaggi di pace a favore di una de-escalation. L'Italia lavora per una de-escalation nel Medio Oriente e questo mio è un appello formale che lancio perché le autorità non gettino benzina sul fuoco e perchè si impedisca un allargamento del conflitto ai paesi confinanti a partire dal Libano". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha aggiunto: "lo ribadiamo: l'Italia è sempre per due popoli e due Stati"