"'I cittadini di Israele oggi sono orgogliosi del loro paese, che quest'anno celebra settantacinque anni di indipendenza, e credono nella giustizia della sua causa; ma allo stesso tempo sono esausti dalle lotte intestine e dalle sue conseguenze sulla vita politica e sociale'. Queste sono parole del Presidente Herzog e lo ringraziamo per questo monito valido per tutte le democrazie liberali e anche per aver celebrato con noi la Giornata della Memoria. Israele conosce i pericoli derivanti dal virus della polarizzazione politica, un virus che può erodere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e arrivare a paralizzare la nazione. Ma è importante ribadire che Israele è un faro di democrazia, è uno Stato speciale per come è costruito, per come opera, è uno Stato innovativo per natura, è desideroso di contribuire allo sviluppo del genere umano, nonostante si trovi collocato nell'area più difficile del mondo. Intorno a sé ha nemici, intolleranza, disprezzo, terrorismo e Stati caratterizzati da una minor volontà di sviluppo e democrazia. Ma Israele si sa difendere da tutto ciò".

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri, componente della delegazione per i rapporti con Israele, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.