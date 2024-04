La decisione della Scuola Normale di Pisa è stata criticata dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, la quale ha affermato che è "profondamente sbagliata" poiché le università non dovrebbero schierarsi con una parte o con l'altra, né entrare in conflitto. Bernini ha sottolineato che le università possiedono un'arma potente: la ricerca scientifica e la formazione, che sono fondamentali per la pace.

Durante un'intervista al Tg1, ha dichiarato: "Le università sono luoghi dove si può esprimere qualsiasi opinione, anche la più radicale, con un unico limite, imprescindibile e invalicabile: no alla violenza". Bernini ha ribadito l'importanza di mantenere le università come spazi aperti al dibattito e al confronto pacifico.