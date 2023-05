“Sono in arrivo dal Governo finanziamenti per le isole minori della nostra Sicilia, dedicati a iniziative di promozione e attrazione degli investimenti. Il Ministro Calderoli ha annunciato infatti l’invio di risorse preziose destinate a questi obiettivi, molto importanti per il tessuto socioeconomico del nostro territorio. Precisamente, verranno destinati alla Sicilia oltre 725 mila euro per i progetti dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Lipari, Santa Marina Salina, Leni e Malfa. Investimenti importanti che fanno parte del pacchetto da oltre 4 milioni, che per la sola Sicilia ha previsto lo stanziamento complessivo di circa 1,2 milioni di euro. E’ l’ennesima iniziativa del Ministro Calderoli in favore delle isole minori, che dimostra ancora una volta l’impegno profuso per i territori insulari e la volontà di valorizzare le eccellenze del Paese”.

Lo afferma Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, commissario regionale della Lega in Sicilia,