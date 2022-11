"A Ischia e in Campania c'è un problema, la Regione Campania non ha recepito un condono del 2003. I condoni, giusto o sbagliato, li hanno fatti tutti. Se si desse seguito all'abbattimento delle case, non ci sarebbe nemmeno il posto dove portare i detriti". Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, a 'L'Aria che Tira' su La7.