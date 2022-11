"E' un dramma e in questi giorni non è certo il momento di fare delle polemiche, sono i giorni della solidarietà e degli aiuti alle famiglie. Come Regione Fvg abbiamo dato la piena disponibilità a essere utili per dare delle risposte immediate. Altre valutazioni saranno fatte nelle prossime settimane". Lo ha dichiarato Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, oggi a Udine, a margine di un convegno organizzato da Confartigianato-Imprese.