"È assolutamente necessario che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche virtù della presidenza italiana del G7, lavori per evitare un'escalation e un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Stiamo lentamente scivolando verso un conflitto di portata mondiale. Il governo deve decidere da che parte stare: se dalla parte di chi vuole la guerra per continuare a vendere armi, o dalla parte della pace. Noi non abbiamo dubbi, siamo per la pace senza se e senza ma.

La situazione a Gaza è sempre più insostenibile e l'allargamento del conflitto con l'Iran è un grosso rischio che la comunità internazionale non si può permettere. Non possono essere i palestinesi quelli che pagano il prezzo più alto. È assolutamente necessario fermare il Premier israeliano Netanyahu prima che combini altri disastri". Lo dichiara in una nota Peppe De Cristofaro, capogruppo di Avs al Senato.