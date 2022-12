"Alla data del 13 dicembre, per le proteste in Iran si registrano 488 morti, tra cui 68 bambini, e oltre 18mila arresti (fonte ISPI, Studi di Politica Internazionale). Parte attiva nei massacri dei dissidenti è il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), realtà militare dalle profonde radici ideologiche a supporto del regime e di assoluta fedeltà alla Guida suprema dell'Iran. Non sarebbe il caso di inserire questo Corpo nella lista delle organizzazioni terroristiche internazionali?». A chiederlo con una interrogazione alla Commissione Europea è Gianantonio Da Re, europarlamentare trevigiano della Lega, componente del gruppo Identità e Democrazia.

«La situazione di instabilità politica e di protesta contro il regime iraniano non accenna a diminuire - continua Da Re - . Questa “polizia morale” iraniana si è già resa protagonista per la brutale repressione del 1988 e ora sta replicando se stessa. L’Europa non resti a guardare".