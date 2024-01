La nostra regione ha in programma l'apertura di un bando sperimentale di ricerca e sviluppo per l’attrazione di investimenti sul territorio. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Un bando per Ricerca e Sviluppo per l’innovazione delle realtà che possono essere motivate a investire in una Toscana, che ha visto negli ultimi 5 anni 157 progetti approvati con la possibilità di creare nuove opportunità”, ha aggiunto Giani.

Secondo Giani, il bando - che parte con una dotazione di 5 milioni di euro di fondi europei, che potrà salire a 10 milioni di euro - costituisce “un humus che genera un indotto di forte attrattività per gli investimenti. Non a caso i numeri danno la Toscana sicuramente ai primi posti come capacità di investimento dall’esterno sul territorio”. Il tutto sarà reso possibile da “infrastrutture e un rapporto di co-pianificazione nello sviluppo di stabilimenti e macchinari innovativi", ha concluso Giani.