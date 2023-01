"Forza Italia vuole una vera riforma della giustizia, seria ed efficace. Per questo daremo il nostro supporto al ministro Nordio. Vogliamo una giustizia giusta e non abbiamo mai messo in discussione le intercettazioni per mafia o terrorismo. Ma basta abusare di questo strumento, che spesso ha rovinato la vita sociale e politica di molte persone che non hanno nulla a che fare con le indagini". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di FI, a Skytg24.