“La proposta per il riconoscimento del principio dell’ ‘insularità’ in Costituzione, nata da una mobilitazione corale del popolo sardo e portata avanti grazie all’attività del comitato promotore, dei sindaci, e di tutte le forze politiche isolane, conclude oggi il suo iter: dovremo poi vigilare affinché non resti ‘lettera morta’ nelle norme nazionali e nelle decisioni comunitarie. Penso in particolare alla continuità territoriale aerea, oggi ridotta ai minimi termini a causa delle interpretazioni restrittive dell’Unione Europea”. Lo scrive in una nota Pietro Pittalis, deputato sardo di Forza Italia.

“Il riconoscimento della condizione di insularità è un traguardo importante, ma soprattutto è un punto di partenza e uno dei punti cardine di una mobilitazione politica, istituzionale, sociale e culturale del popolo sardo. Il passaggio di oggi deve significare anche assunzione di nuove responsabilità, con corrispondenti funzioni e risorse per poterle assolvere; la politica non potrà più cercare alibi per autoassolversi all’insegna del ‘non ce lo fanno fare’, del ‘vorrei ma non posso’, ma deve chiedere che la Sardegna possa fare le proprie scelte e fondare su queste basi una nuova Autonomia, per passare da quella della Regione a quella del popolo sardo. Questo significa la possibilità concreta, come cittadini e come collettività, di poter programmare e realizzare il proprio destino di vita, lavorativo, sociale e culturale, a pari condizioni con i nostri connazionali italiani e i nostri concittadini europei”, conclude il deputato azzurro.