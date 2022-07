“Il riconoscimento del principio di insularita' in Costituzione è un risultato storico e rappresenta il giusto riconoscimento dei diritti di tutti gli italiani isolani”.

Lo dichiara il deputato di Italia Viva Bernardo Marino che aggiunge: “La sintonia tra i parlamentari di Sardegna e Sicilia ha consentito di portare a termine un percorso complesso in tempi brevi, evitando che lo scioglimento anticipato delle Camere vanificasse il grande lavoro svolto in questa legislatura. Da qui si dovrà partire per eliminare definitivamente, con atti concreti, la condizione di svantaggio rispetto al "continente" che tuttora affligge le popolazioni delle nostre isole. Italia Viva c'è e farà la sua parte”, conclude.