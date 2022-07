“L’approvazione di oggi alla Camera della modifica costituzionale che prevede il riconoscimento della condizione di insularità per la Sardegna costituisce una svolta storica per lo sviluppo dell’isola. Sia dal punto di vista economico che sociale, comporterà un cambiamento reale nella vita dei cittadini perché saranno riconosciute e compensate le situazioni di svantaggio determinate dalla natura di isola. Una battaglia che ho combattuto per anni insieme a tanti colleghi e che oggi, finalmente, possiamo dire vinta”. Così Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di IV in Senato.