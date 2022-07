“La proposta per il riconoscimento dell’insularità in Costituzione va oltre le maggioranze e gli schieramenti, è nata da una mobilitazione popolare. Questo percorso è arrivato ad un passo dal traguardo e rinviarlo significherebbe pregiudicarlo irrimediabilmente. Per questo chiediamo che si apra la discussione generale e si proceda speditamente al voto”. E’ l’appello formulato dai deputati sardi Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis ai capigruppo della Camera, in vista della riunione di lunedì in cui saranno adottate le decisioni sui lavori dell’Assemblea.

“La Sardegna – proseguono i due deputat i- attende da tempo una decisione che ‘scolpisca’ nella Costituzione i diritti dei sardi e di tutti i cittadini isolani d’Italia. Ora questo risultato è assolutamente a portata di mano: per questo facciamo appello al buon senso di tutte le forze politiche affinché si scriva una pagina positiva della politica e non si pregiudichi un cammino che troppe volte in passato ha visto rinvii che hanno pesato non poco sullo sviluppo economico e sociale della nostra terra”.