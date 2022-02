Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, ha organizzato un ciclo di convegni incentrati sulla creatività quale strumento principale per favorire l'innovazione. Agli incontri, quattro in tutto, parteciperanno profili del mondo dell'impresa, cultura, comunicazione e sociale. Si comincia il 21 febbraio, dalle 10 alle 13, in Sala Zuccari, con un briefing dedicato all’innovazione in tema di formazione alle professioni del futuro.

“L’innovazione è al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, permeando tutti i settori. Oggi più che mai è dunque utile costruire una visione politica sulle sfide poste dall’accelerazione dei processi tecnologici che stanno trasformando non solo il panorama imprenditoriale ma anche quello politico e sociale”, ha dichiarato la senatrice 5stelle.