"L’assenza di una rete funzionante di infrastrutture sta compromettendo l’economia toscana mettendo ancor più in ginocchio una regione tra le più colpite dagli effetti della pandemia. Il nodo infrastrutture è al centro dell’incontro di Forza Italia Toscana con le categorie economiche in programma lunedì 26 luglio alle 12:00 presso la sede regionale degli Azzurri in viale Corsica 15/C a Firenze. Il Senatore Massimo Mallegni, coordinatore regionale, e la Deputata Erica Mazzetti incontreranno i referenti regionali delle associazioni di categoria. Un momento di confronto e di dialogo promosso dagli esponenti di Forza Italia con l’obiettivo di individuare le strategie più immediate per far uscire la Toscana dall’isolamento. “Un isolamento che – sottolineano Mallegni e Mazzetti – rischia di stroncare le possibilità di ripresa dopo mesi terribili. È compito nostro come forza di governo responsabile intervenire. Il nostro manifatturiero, i nostri artigiani e commercianti ce lo chiedono. In tal senso il PNRR è l’occasione adatta per uscire dall’isolamento e tornare ad essere competitivi e Forza Italia si sta impegnando affinché la Toscana la colga appieno”.