"Ho interrogato oggi il Ministro Matteo Salvini, sul «caso» dell'autostrada Tirrenica e del territorio circostante, del quale si discute da decenni e che, a fronte di una mancata realizzazione dei lavori, ha registrato ulteriori e recenti aumenti del costo del pedaggio presso il casello di Vada nonché una situazione sempre più penalizzante per gli abitanti e l'economia del territorio. Siamo soddisfatti della risposta del Ministro che ha ricordato come l'immobilismo dei governi precedenti abbia portato a questa situazione oggi molto critica. La Tirrenica è una arteria fondamentale che il Paese aspetta da anni. Fu fortemente voluta dal Ministro Altero Matteoli, mio concittadino ed ex compagno di partito che con lungimiranza si è sempre speso per quest'opera. Ho sollecitato il MIT sulla messa in opera dei cantieri perché ritengo sia il momento di dare esecuzione al progetto. La determinazione nello sblocco dei lavori ribadita dal MIT va incontro non solo alle richieste mie e di Forza Italia, ma a quelle di tutto il territorio. La volontà di procedere con la revisione del pedaggio alla scadenza della concessione rappresenta un impegno importante dopo anni di inerzia sulla vicenda. Si tratta di una infrastruttura strategica a livello nazionale, ma anche a livello europeo e per questo sin dall'inizio della Legislatura siamo lavorando con l'obiettivo di dare finalmente il via ai cantieri. L'accelerazione risponde alla necessità di rafforzare la viabilità nelle aree interessate e garantire in particolare lo sviluppo economico della Toscana. Bene quindi la volontà di velocizzare l'acquisizione della documentazione da parte di SAP definendo il fabbisogno finanziario, il cronoprogramma dei lavori con l'obiettivo di partire nel 2025. Anche sulla questione del pedaggio la convenzione stipulata con SAT prevede la concessione fino al 2028 in virtù di un emendamento firmato da tutti i gruppi al Milleproroghe 2020. Mi fa ridere oggi chi si straccia le vesti e fa solo campagna elettorale non ricordando che a quell'emendamento ha partecipato. Spero che con questo governo si possa superare lo stallo che finora ha impedito il completamento di un'opera così importante. Continueremo a lavorare affinché la Tirrenica sia messa al più presto al servizio dei cittadini e delle imprese del territorio".

Lo ha dichiarato l'On. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento lavoro del partito azzurro, durante il suo intervento in Aula nel QT di oggi.