Dall'inizio del mandato come ministro delle Infrastrutture "ho trovato 117 opere commissariate, molte delle quali ferme da anni. Stiamo correndo come matti per sbloccarle. La settimana prossima dovremmo riuscire a sbloccare più di 20 grandi opere dell'Anas in giro per l'Italia per 4 miliardi". Così il vicepremier Matteo Salvini a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo sito della Protezione civile della provincia di Monza e Brianza.