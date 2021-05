“C'è anche il porto di Trieste, con il progetto di potenziamento "Adriagateway", tra le infrastrutture definite dal decreto che sarà approvato stasera dal Consiglio dei Ministri, per l'applicazione di procedure speciali e semplificate. Una richiesta che nei giorni scorsi era stata avanzata dal presidente dell’Autorità portuale di Trieste, Zeno D’Agostino, proprio durante un evento organizzato da Italia Viva. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno della Presidente della Commissione trasporti della Camera, Raffaella Paita, della Ministra Elena Bonetti e della viceministra alle Infrastrutture e trasporti Teresa Bellanova”. Lo sottolinea in una nota Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati e Presidente nazionale di Italia Viva.

“Sulle opere finanziate dal PNRR non sono ammessi errori o ritardi, il governo ha fatto bene ad individuare quelle più complesse per garantire tempi certi, senza rinunciare alla trasparenza, alla qualità e alla tutela degli altri aspetti da salvaguardare".

“Per noi il modello rimane quello adottato per l’Expo poi ripreso per la ricostruzione del ponte Morandi con regole semplici, chiare nel solco del codice europeo degli appalti. Noi lo avevamo chiamato Piano Shock e quando lo abbiamo proposto in molti ci hanno deriso, oggi sta diventando procedura ordinaria per tutte le grandi infrastrutture, quelle importanti per far crescere il Paese*". "Questa scelta del governo è anche una nuova testimonianza di attenzione verso il nostro territorio, dopo che anche il progetto di potenziamento della linea ferroviaria Venezia-Trieste è stato inserito tra quelli considerati strategici nel PNRR (pertanto dotato di un commissario straordinario) grazie al primo decreto del piano Shock proposto da Italia Viva”.