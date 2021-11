“Il piano infrastrutturale del presidente Marsilio non prevede nemmeno un euro per i collegamenti ferroviari che riguardano l'Aquila. Così' non può andare. L'uscita dall'isolamento ferroviario del capoluogo regionale è uno degli obiettivi principali da perseguire”. Così Stefania Pezzopane, deputata Pd, commenta il piano presentato alla stampa dal presidente della Regione Abruzzo. “Persino a destra si è sentita qualche voce critica – incalza Pezzopane- mentre è rimasto colpevolmente in silenzio il sindaco Pierluigi Biondi, sempre succube delle decisioni di Marsilio, sulla sanità come su trasporti ed infrastrutture.” Per Pezzopane, “Regione e Comune provano a mettere una pezza al goffo "giochino di prestigio” attraverso un emendamento. In pratica, -attacca Pezzopane- Marsilio non ha messo un centesimo nel piano infrastrutturale regionale, pur essendo la Regione a dover programmare gli interventi, e ha invece chiesto 40 milioni al Governo per uno studio di fattibilità. Pensano che abbiamo l’anello al naso? Marsilio e Biondi fanno solo propaganda elettorale per FdI, un approccio partitocratico tutto interno a quel partito senza una visione globale, da amministratori di un territorio.” “L’emendamento – conclude Pezzopane- è stato predisposto da Marsilio insieme al presidente Fdi della Regione Marche Francesco Acquaroli, con i sindaci dell'Aquila, Rieti e Ascoli, ovvero Biondi, Cicchetti e Fioravanti, anche essi di Fdi. Chiaro l'intento elettoralistico del partito della Meloni. Si parla di collegamenti con Roma e Rieti e non si coinvolge la Regione Lazio con il Presidente Zingaretti? Ma la cosa più assurda è che questo emendamento è copiato da un altro emendamento a firma Melilli (Pd) già presentato e approvato in fase di conversione del 'Decreto Sostegni bis', nel mese di luglio". Il governo ha già assegnato, con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 articolo 73 - ter, comma 3, proprio 40 milioni per studi di fattibilità e progettazione dei collegamenti ferroviari tra Roma e i capoluoghi di provincia delle zone colpite dal sisma del 2016. In che mani siamo capitati? Possibile che Marsilio e Biondi non si siano accorti che la proposta era stata già presentata e approvata? È assurdo, ed ancora più grave sarebbe se lo avessero fatto semplicemente per farselo bocciare per poi fare la solita litania con urli e strepiti contro il Governo. Questo 'giochetto', però, l'abbiamo smontato. Ci vuole serietà per affrontare questi temi. Ed ora è il momento giusto. Non si può giocare su questioni così importanti, lasciamo stare i 'giochi di prestigio' verso le elezioni. Piuttosto, bisognerebbe che la Regione attivasse un vero tavolo istituzionale, un tavolo di confronto sul progetto di collegamento ferroviario tra L’Aquila e Roma. Apriamo il confronto, discutiamone insieme e se dovessero servire risorse ci prodigheremo come sempre in Parlamento per ottenerle. Ma ci vuole serietà e professionalità, non uscite da eterna campagna elettorale, conclude Pezzopane.