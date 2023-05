“La Toscana deve uscire dal grave ritardo infrastrutturale in cui è stata ridotta in decenni di politiche miopi e controproducenti: ci sono interi territori, spesso con distretti produttivi fondamentali, ancora poco collegati, quindi poco attrattivi. Proprio per questo, accolgo con estremo favore la firma del protocollo tra Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e Autostrade. Con il Centrodestra al governo il cambio di passo c’è, anche per la Toscana”. Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII commissione lavori pubblici, che prosegue: “Questo protocollo contiene un pacchetto di interventi importanti e molto attesi che possono far fare un salto di qualità alle infrastrutture del territorio: è il caso della terza corsia nella Firenze-Prato-Pistoia, che in tanti, a partire dagli imprenditori di quell’area così importante per l’economia toscana, chiediamo da tempo; quindi, la terza corsia nel tratto Incisa – Valdarno che spesso è problematico per il traffico”. “Ci sono interventi di riqualificazione – aggiunge Mazzetti – come quello delle carreggiate tra Barberino di Mugello e Firenze Nord e gli interventi di adeguamento dello svincolo Firenze – Scandicci, anche questi attesi da tempo. Bene, infine, il completamento della Circonvallazione Ovest di Barberino e la variante per Firenzuola”. “Rimangono poi altre interventi strutturali da fare, come i collegamenti con Livorno che è il porto della Toscana, ma è primo passo. Ringraziamo il governo di Centrodestra e il Ministro Salvini che, in poco tempo, hanno chiuso un protocollo fermo da anni nei cassetti: dalle parole ai fatti”, conclude Mazzetti.