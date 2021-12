“Bisogna intervenire in maniera strutturale per scongiurare definitivamente il rischio di aumento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, che permettono ai cittadini della Valle dell’Aniene, del Lazio e dell’Abruzzo di raggiungere Roma per motivi di lavoro. Il caro pedaggi è stato solo rinviato, da gennaio a luglio 2022, grazie all’intervento della società che gestisce la Strada dei parchi. Questo problema, però, dovrebbe diventare un tema centrale di tutte le forze politiche: FDI lavorerà con le istituzioni, gli organi preposti, le associazioni e i primi cittadini per raggiungere questo risultato. Da tempo Fratelli d’Italia denuncia l’inerzia del governo e dice basta a rinvii spot e soluzioni tampone: bisogna approvare subito il Piano economico finanziario e lavorare per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, come propongono da anni i sindaci di quei territori e che ringrazio perché, trasversalmente e in modo unitario, si sono mobilitati per questi ottenere obiettivi”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, partecipando alla manifestazione promossa dai sindaci di Lazio, Abruzzo e Marche contro l’aumento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25.