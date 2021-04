"Ecco il cambio di passo che ci aspettavamo - dichiarano il deputato Alberto Stefani, commissario della Lega in Veneto, il senatore Andrea Ostellari, e il deputato Massimo Bitonci, di recente nominato capo dipartimento attività produttive - dal Ministero delle Infrastrutture sono in arrivo per la provincia di Padova quasi 12 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti o la realizzazione di nuovi. Un contributo importante per il quale ringraziamo per il suo impegno il viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli".

"Questi fondi - continuano - rientrano in un ingente piano di investimenti, grazie al fondo istituito nel 2020 e ulteriormente finanziato con la legge di bilancio 2021. Il riparto previsto dal decreto ministeriale per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane ha ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato-città.”.

"Siamo soddisfatti per questi ulteriori investimenti nelle infrastrutture viarie della nostra provincia. La precedenza vada alle opere strategiche, come il ponte di Curtarolo, sulla Valsugana, che da anni attende di essere messo in sicurezza. Il Governo ha fatto la sua parte. Ora l’amministrazione provinciale dovrà segnalare una lista di priorità entro il 31 maggio e contiamo che sappia scegliere bene", concludono.