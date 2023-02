“Con l’annuncio del via libera all’approvazione del progetto definitivo per il raddoppio della tratta Parma-Vicofertile della Pontremolese si sta completando il lavoro che abbiamo portato avanti con tenacia durante il governo Draghi. Un passo importante nella giusta direzione”.

Lo dichiarano le senatrici di Azione - Italia Viva - Renew Europe Silvia Fregolent e Raffaella Paita, che spiegano: “Nella scorsa legislatura, anche con l’impegno della sottosegretaria Bellanova e del ministro Giovannini, abbiamo fatto inserire la linea ferroviaria Pontremolese tra le opere commissariate, abbiamo chiesto che venisse aggiornato e finanziato il progetto, con l’obiettivo di finanziarne almeno una parte all’interno del contratto di programma di Rfi.

L’opera - sottolineano - ha una grande rilevanza non solo per la Food Valley, per l’Emilia, la Liguria e la Toscana, ma per l’economia di tutto il Paese, per l’export e per il turismo. Un’opera che porterà vantaggi sia in termini di sostenibilità, spostando il trasporto delle merci da gomma a rotaia, sia in termini di efficienza per i passeggeri, abbattendo i tempi di percorrenza”.

“Con la nostra perseveranza e con l’impegno abbiamo dimostrato che il nostro Paese non deve restare vittima della sindrome nimby e con un investimento serio in infrastrutture può tornare a crescere”, concludono.